В Кабмине обновили "красные" зоны: опубликован список

В "красной" зоне остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы

Кабинет министров обновил карантинное зонирование Украины, в соответствии с которым Киев попал в "оранжевую" зону.

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Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на внеочередном заседании, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Так, в "красной" зоне остались три областных центра – Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск, которые планировали подать в суд на правительство.

Согласно новому зонированию, с полуночи 14 сентября в "красной" зоне окажутся:

- в Закарпатской области – город Чоп;

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- в Ивано-Франковской области – областной центр, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменницкий районы;

- во Львовской области – Самборский и Пустомытовский районы;

- в Одесской области – Беляевка, Измаил и Болградский район;

- в Ровенской области – город Дубно;

- в Тернопольской области – Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы, а также Тернополь;

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- в Харьковской области – Великобурлукский район;

- в Хмельницкой области – Славута и Волочисский район;

- в Черкасской области – город Канев;

- на Буковине – Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы;

- в Черниговской области – Нежин, Бобровицкий и Носовский районы.

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Как известно, в "красной" зоне должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрываются школы и детсады. Разрешается высадка пассажиров с транзитного и межобластного транспорта. Также в здесь действуют все ограничения менее суровых зон.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине по состоянию на 10 сентября условиям для ослабления карантина не соответствовали Киев и 17 областей страны.

Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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