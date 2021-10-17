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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В каких областях пройдут дожди – прогноз погоды на 18 октября (карта)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
17 октября, 18:00
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На Востоке и Юге будет несколько теплее и сухо. Осадков в этих областях синоптики не предусматривают
Погода в Украине 18 октября
Погода в Украине 18 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 18 октября ожидается прохладная и сухая. В Киеве в течение дня погода будет пасмурной. Днем температура составит максимум +11 градусов, ночью опустится до + 4 градусов, также возможен дождь.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Дожди 18 октября будут в Волынской, Ровенской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

На Западе и в Центре по всем областям температура воздуха днем составит +10... + 12 градусов. В северных областях возможен дождь, а температура воздуха так же будет в пределах +10... + 12 градусов.

Уже к 20 октября "минусовая" температура ожидается в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Винницкой областях и местами в западных регионах.

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Погода в городах

  • Ужгород – +10... + 12

  • Львов – +10... + 12

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  • Ивано-Франковск – +10... + 12

  • Тернополь – +10... + 12

  • Черновцы – +10... + 12

  • Хмельницкий – +10... + 12

  • Луцк – +10... + 12

  • Ровно – +10... + 12

  • Житомир – +10... + 12

  • Винница – +10... + 12

  • Одесса – +14... + 16

  • Николаев – +13... + 15

  • Херсон – +13... + 15

  • Симферополь – +13... + 15

  • Кропивницкий – +10... + 12

  • Черкассы – +10... + 12

  • Чернигов – +10... + 12

  • Сумы – +10... + 12

  • Полтава – +10... + 12

  • Днепр – +10... + 12

  • Запорожье – +13... + 15

  • Донецк – +12... + 14

  • Луганск – + 11... + 13

  • Харьков – +10... + 12

  • Киев – +9... + 10

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 октября самая высокая температура воздуха днём (+23,1°) была в 2018 году, самая низкая ночью (-5,3°) в 1976 году.

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