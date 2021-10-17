В каких областях пройдут дожди – прогноз погоды на 18 октября (карта)

На Востоке и Юге будет несколько теплее и сухо. Осадков в этих областях синоптики не предусматривают

Погода в Украине 18 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 18 октября ожидается прохладная и сухая. В Киеве в течение дня погода будет пасмурной. Днем температура составит максимум +11 градусов, ночью опустится до + 4 градусов, также возможен дождь.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Дожди 18 октября будут в Волынской, Ровенской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

На Западе и в Центре по всем областям температура воздуха днем составит +10... + 12 градусов. В северных областях возможен дождь, а температура воздуха так же будет в пределах +10... + 12 градусов.

Уже к 20 октября "минусовая" температура ожидается в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Винницкой областях и местами в западных регионах.

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Погода в городах

Ужгород – +10... + 12

Львов – +10... + 12 Реклама

Ивано-Франковск – +10... + 12

Тернополь – +10... + 12

Черновцы – +10... + 12

Хмельницкий – +10... + 12

Луцк – +10... + 12

Ровно – +10... + 12

Житомир – +10... + 12

Винница – +10... + 12

Одесса – +14... + 16

Николаев – +13... + 15

Херсон – +13... + 15

Симферополь – +13... + 15

Кропивницкий – +10... + 12

Черкассы – +10... + 12

Чернигов – +10... + 12

Сумы – +10... + 12

Полтава – +10... + 12

Днепр – +10... + 12

Запорожье – +13... + 15

Донецк – +12... + 14

Луганск – + 11... + 13

Харьков – +10... + 12

Киев – +9... + 10

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 октября самая высокая температура воздуха днём (+23,1°) была в 2018 году, самая низкая ночью (-5,3°) в 1976 году.

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