Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Ракетный удар по Киеву ⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В каких областях Украины испортится погода – прогноз Гидрометцентра

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 июня, 11:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Летняя жара в Украине будет чередоваться с дождями и грозами
В ряде областей Украине солнечная погода сменится дождями
В ряде областей Украине солнечная погода сменится дождями / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно прогнозу погоды в Украине на 27 июня, почти по всей стране установится 30-градусная жара. В западных, восточных и южных областях, а также в Крыму, ожидаются грозовые дожди. На севере и в центральном регионе Укргидрометцентр обещает солнечную погоду. В Киеве в понедельник столбик термометра поднимется выше 30 градусов.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 27 июня, рассказали в Укргидрометцентре.

Реклама

В большинстве западных областей Украины днем в понедельник ожидаются дожди с грозами. В Ровенской, Волынской и Хмельницкой - без осадков. Ночная температура составит 16-18 тепла. Дневная температура будет доходить до 30 градусов и выше. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На юге Укргидрометцентр прогнозирует дожди в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. В Одесской и Николаевской областях без осадков. Ночная температура составит 17-19 градусов, днем до 30. В Крыму днем ожидается 22-24 тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду – ночью 17-19, днем 29-31. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Реклама

На севере 27 июня ожидается жаркая погода без осадков. В Сумской и Черниговской областях ночью воздух прогреется до 16-18 градусов, днем 29-31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Донецкой области Укргидрометцентр обещает днем дождь с грозой. В Харьковской и Луганской областях - солнечно, без осадков. Ночная температура составит 17-19 градусов, днем до 30. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в понедельник ночью ожидается 17-19 градусов, днем столбики термометров достинут 32. Ожидается ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Реклама

/ Фото: Укргидрометцентр

В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 26 июня
1
Личный состав 34850
Личный состав
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3659
ББМ
4
Артиллерия 764
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 184
Вертолеты
9
БПЛА 630
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2564
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Александр Мостовой – полковник авиации, военный летчик ВСУ, депутат Миргородского горсовета (Полтавская обл.). С первых дней вторжения сражается с оккупантами в воздухе. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением. За личное мужество – Герой Украины.
Истории подвигов
Герої не вмирають!

Легендарный воин Яшка Цыганков... Роман Косенко (позывной – «Яшка Цыганков») – доброволец, сражавшийся против российской оккупации с 2014 года. За многочисленные боевые подвиги награжден орденом "Народный Герой". Погиб в боях под Изюмом…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21445.08

Bitcoin Cash (BCH)

117.74

Binance Coin (BNB)

240

Ethereum (ETH)

1243.1

Litecoin (LTC)

58.74

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,73 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять