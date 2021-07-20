В какой-то момент перестаешь верить – Юлия Мендель рассказала о самом сложном в работе с Зеленским

Юлия Мендель и Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Дезинформационные атаки стали одной из сложностей во время работы Юлии Мендель на должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Об этом экс-спикер главы государства рассказала в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

"Сложнее всего было привыкнуть к дезинформационным атакам. Работало огромное количество медийных и соцмедийных блогеров, маленьких медиа, оппозиционных телеканалов, которые монотонно повторяли одни и те же нарративы – и в целом о ситуации, и персонально обо мне. Некоторые мои друзья и коллеги над этим просто смеялись. А некоторые коллеги верили. А что до личного – ты в какой-то момент перестаешь верить, что это ты – тот, о ком читаешь", – сказала Мендель.

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По ее словам, дискредитация шла по двум направлениям.

"Было четко видно направление страны-агрессора и медиа, которые поддерживают ее повестку дня, – они дискредитировали внешность и описывали все виды "некрасивостей", которые могут быть. Было также направление оппозиционных медиа внутри страны, которые говорили, что я непрофессионал и у меня недостаточный интеллектуальный уровень. С двух сторон атаки происходили очень активно. Они действовали почти одинаково – в методах, инструментах", – объяснила Мендель.

Ранее Юлия Мендель заявила, что ее родной язык – украинский, хотя она выросла на юге страны и много времени провела в русскоязычном окружении.

Напомним, в своей книге Юлия Мендель также обратила внимание на проблему украинского и русского языков, заявив, что "сочный суржик" может всех примирить.

Также ранее она заявила, что Россия не является монополистом русского языка, поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть "украинский русский язык".