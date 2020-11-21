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В какую Украину верит наша молодежь? Президент инициирует масштабный всеукраинский флешмоб UkraineNOW

21 ноября, 09:59

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Во флешмобе UkraineNow могут принять участие все желающие молодые люди

Президент Украины Владимир Зеленский призывает молодежь принять участие в масштабном всеукраинском флешмобе UkraineNOW и рассказать о любви к Украине.

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"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой Украине. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!" — сказал глава государства.

"С десятью победителями увидимся в День независимости, в 30-ю годовщину Украины", — добавил Владимир Зеленский.

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Во флешмобе UkraineNow могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно. Для этого необходимо:

  • записать ролик длительностью до 1 минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;
  • запостить видео на своей странице в социальных сетях Facebook или Instagram, или отправить на почту ukrainenow.videos@gmail.com;
  • поставить хэштег #IamUkraineNow.
  • в посте тегнуть страницу UkraineNOW в Фейсбуке;
  • поставить "лайк" поста и подписаться на страницу UkraineNOW.

Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом Украины в день 30-й годовщины Независимости.

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