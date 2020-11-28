Новые уловки и развлечения: как нарушали карантин в Киеве в последний уикенд запретов

На финише карантина выходного дня, как и во время минувших уикендов, не обошлось без нарушений.

Реклама

Как заявила полиция, за сутки лишь в одной столице было проверено 84 развлекательных заведения, в восьми из них проигнорировали правила, узнал сайт "Сегодня".

Читайте также: Степанов озвучил предварительные результаты карантина выходного дня

Как мы выяснили, к третьей неделе новых правил большинство предпринимателей уже всерьез подготовились. Например, на столичном книжном рынке ряды с литературой хоть и были закрыты, но продавцы нашли возможность ее реализовывать. Они воспользовались опытом продавцов вещей – выстроились у входа на рынок и предлагали свой товар навынос. На деле это выглядело так: когда к рынку подходил очередной потенциальный покупатель, то продавцы у него спрашивали, что именно интересует.

"Есть все, что и раньше. Можете заказывать, сейчас принесу", – рассказал нам продавец учебников. В это же время к нам подошел еще один "зазывала" и поинтересовался, не желаю ли купить диски с играми или компьютерными программами.

Реклама

"Я приехал за календарями на 2021 год. Увидел, что рынок закрыт, календарей как бы нет, расстроился. Аж в шутку подумал, что не купить календарей для офиса – плохая примета", – рассказал нам один из ожидающих своего заказа киевлян.

Невдалеке от книжного рынка, на "барахолке", где на прошлых выходных кипела торговля б/у вещами, в этот раз, после нашей публикации, было практически пустынно. Вход на этот рынок со стороны проспекта Бандеры был перекрыт полицией и ни одного торговца не наблюдалось. А вот с противоположной стороны торговцы все же "просочились" и быстро разложили свой товар на земле и прилавках.

В тренде В Минфине уверяют, что найдут деньги на все выплаты до конца года

В одном из крупнейших парков столицы – "Муромце" – тем временем открылись развлекательные локации. Как мы выяснили, сразу же при входе в парк посетителей приглашали покататься на двух вездеходах. Предварительно, в пятницу, на это катание была открыта запись. На наш вопрос о том, не нарушает ли такое развлечение правил, администратор нам ответил, что, на его взгляд, – нет: "Катание проходит на свежем воздухе. Водитель вездехода – в маске". Как мы заметили, собравшиеся у вездехода желающие все же были без масок.

28 ноября. Карантин выходного дня в столице проходит с развлечениями

Реклама

Не безлюдно было и на других локациях парка. В одном из крытых ангаров проходил детский футбольный матч со зрителями внутри, в одной из беседок, сдающихся в аренду, мы насчитали около десятка отдыхающих, еще в одной накрывали стол, чтобы принять гостей.

Своих клиентов ждали и в работающем тире в столичном Гидропарке. Напомним, здесь тир работал и ранее, несмотря на карантин выходного дня.

Ранее сообщалось, как карантин выходного дня нарушали в кафе и ресторанах Киева.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама