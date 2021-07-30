В Карпатах молния попала в туристов, а Чернигов затопило. Что натворила непогода в Украине

Непогода натворила бед в Украине. Коллаж "Сегодня"

Непогода ночью охватила несколько областей Украины. Буря ломала деревья и громила автомобили. Сильные ливни с молниями также были в столицу.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Карпаты

В Карпатах неподалеку горы Круглая молния поразила трех туристов. Они во время грозы были в дороге. Пострадавших доставили в больницу.

Чернигов

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В Чернигове дождь начался в считанные минуты. Гроза бушевала меньше часа, но затопила практически весь город. Падали ветви и целые деревья.

На одной из улиц города возле трансформаторной подстанции сильный ветер повалил березу. Дерево оборвало провода под напряжением и загорелась трава. Тушить огонь у оголенных проводов люди побоялись, очевидцы вызвали спасателей.

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Черновцы

В этом городе был мощный ливень. Автомобили, которые попали под дождь, стали в пробке. Ведь в некоторых районах вода поднялась на полметра. Подтопило также пути и здание железнодорожного вокзала.

Самолет сообщения Киев – Черновцы был вынужден наматывать круги в небе. Шквальный ветер поломал полсотни деревьев. Они падали на дороги и припаркованные автомобили.

Киев

Дождь вечером 29 июля накрыл и Киев. Столичные улицы поливало почти час. Больше всего досталось спальным районам – Куреневке и Виноградарю. А на левом берегу бушевал сильный ветер.

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Ранее мы писали, что в последнее время в Украине бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.

А на курортную Кирилловку налетел мощный торнадо – жителей городка удивил огромный вихрь.

Все подробности в спецтеме Грозовой фронт накрыл Киев