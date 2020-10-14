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В Карпатах на Покров выпал снег

14 октября, 11:24

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Температура воздуха -4 °С

В среду, 14 октября, на горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, облачно, пошел снег.

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Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Температура воздуха опустилась ниже нуля -4 °С. Видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 19-20 м/с.

На Покров выпал снег

Как рассказала народный синоптик Леонид Горбань, в Украину уже вернулись дожди и похолодание, а со второй половины месяца стоит ожидать заморозков. Первый снег прогнозируется на конец октября.

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Как мы уже писали, недавно в Ивано-Франковской области бушевала непогода.

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В Украине таки наступила настоящая осень – прошли сильные дожди и похолодало. Сайт "Сегодня" ранее узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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