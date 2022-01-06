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В Казахстане сейчас находятся тысячи украинцев: грозит ли им опасность

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6 января, 13:10
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Кому требуется помощь – могут обращаться на горячую линию
В Казахстане живет много украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
В Казахстане живет много украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что по состоянию на 6 января информации об угрозах нашим гражданам в Казахстане нет.

Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

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Что сейчас с украинцами в Казахстане?

Как рассказал нам Николенко, информации об угрозах нашим гражданам нет. Кому требуется помощь – могут обращаться на горячую линию. Также, независимо от ситуации, следует зарегистрироваться в системе ДРУГ.

Согласно открытым источникам, в Казахстане могут находиться до 260 тыс. украинцев, но официально в МИД нам ответили, что уточняют данные о количестве украинцев, состоящих на консульском учете.

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Как спастись украинцам и куда обращаться

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что внимательно следят за развитием событий в Казахстане. Сейчас подразделения дипломатической службы сконцентрированы на защите интересов украинских граждан. Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Сейчас ключевой приоритет – их безопасность.

Также посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: [email protected]

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На сегодняшний день ситуация усугубляется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы.

Вечером 5 января группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы – Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, а также поддерживает связь с пассажирами.

По информации МИДа, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня, 6 января, планируется рейс в Киев.

"Ожидаем от казахстанской власти неукоснительного обеспечения безопасности граждан Украины, оказания им полного содействия, в том числе и украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана", – говорят в МИДе.

Также в ведомстве призвали наших граждан избегать мест массовых мероприятий, в первую очередь в больших городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе ДРУГ, чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.

"Хочу всех успокоить: Украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы. Дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации безопасности", – сказал Николенко.

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