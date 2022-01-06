В Казахстане сейчас находятся тысячи украинцев: грозит ли им опасность

Кому требуется помощь – могут обращаться на горячую линию

В Казахстане живет много украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что по состоянию на 6 января информации об угрозах нашим гражданам в Казахстане нет.

Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

Реклама

Что сейчас с украинцами в Казахстане?

Как рассказал нам Николенко, информации об угрозах нашим гражданам нет. Кому требуется помощь – могут обращаться на горячую линию. Также, независимо от ситуации, следует зарегистрироваться в системе ДРУГ.

Согласно открытым источникам, в Казахстане могут находиться до 260 тыс. украинцев, но официально в МИД нам ответили, что уточняют данные о количестве украинцев, состоящих на консульском учете.

Реклама

Как спастись украинцам и куда обращаться

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что внимательно следят за развитием событий в Казахстане. Сейчас подразделения дипломатической службы сконцентрированы на защите интересов украинских граждан. Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Сейчас ключевой приоритет – их безопасность.