В Киев приехал скандальный российский писатель Быков

Ранее поэт говорил, что оккупация Украины СССР была лучшим вариантом нашего сосуществования с россиянами

Россиянин Дмитрий Быков оказался в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украину приехал российский писатель Дмитрий Быков. Ранее он говорил, что оккупация Украины СССР была лучшим вариантом нашего сосуществования с россиянами. Кроме того, Быков требовал открывать русскоязычные школы в нашей стране.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

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"Пока российские ракеты летят в наши дома, к нам в Киев приперся россиянин Дмитрий Быков. Он нам расскажет, как нужно жить", – заявил он.

Стерненко напомнил: ранее Быков говорил, что судьба Одессы вне российского контекста будет плачевной, что оккупация Украины СССР была лучшим вариантом нашего сосуществования с россиянами и требовал открывать у нас русскоязычные школы.

Дмитрий Быков приехал в Украину

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Что известно о Быкове?

В 2019 году во время лекции Дмитрия Быкова в Зеленом театре поэту задали вопрос о роли Одессы в украинском культурном потоке, что возмутило одесситов. Об этом сообщил блогер Сергей Зуф.

"Сейчас, когда Одесса оторвалась от российского контекста, какой вы видите ее роль в украинском культурном потоке?" – прозвучал вопрос к Быкову из зала, на что тот ответил: "Если Одесса будет существовать вне российского контекста, роль ее будет плачевной".

Как отметил Зуф, кроме того, Быков говорил: "Моя самая большая мечта – когда мы снова будем вместе...". "И что-то там "глобализм для людей, а национализм для дураков", – рассказал Зуф.

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Кроме того, Дмитрий Быков ранее заявлял, что Украина взяла на себя роль лидера славянства, так как Россия с этой миссией не справилась.

"Для меня Украина – более теплый, более южный, более западный, более культурный и духовный вариант славянства. Лидер, безусловно, славянства. С этой миссией Москва не справилась", – сказал он.

По мнению Быкова, Украина на сегодняшний день – самая интересная страна Европы.

"Насчет мира не знаю, но самая интересная страна Европы, безусловно. Я помню, когда после первого Майдана в 2004 году читал я разные соцсети. Там один автор написал: "Вот видно, что нация достойна возглавить Европу". Я тогда довольно ядовито ответил: "Осталось уговорить Европу". Сейчас, мне кажется, Европа все поняла и Украина доказала: да, она возглавляет сегодня Европу, безусловно", – добавил он.

Также Дмитрий Быков заявлял, что хотел бы приехать в Украину, чтобы помочь восстанавливать страну, пострадавшую от российского вторжения.

"Моя мечта – приехать в Украину и принять участие там не в поэтическом вечере, а в элементарной расчистке завалов, просто работать на восстановлении. И как только меня пустят, я приеду это делать. Не искупая какой-то грех, а просто помогая людям, которых я люблю", – сказал он.

По словам писателя, он не может спокойно спать из-за происходящего в Украине.

"Я вот здесь (в США). Поэтому я просто хочу, чтобы мысль о моем чувстве вины – она тоже не покидала, потому что не думайте, я особого комфорта не испытываю, пока в Украине это происходит", – объяснил Быков.

Ранее мы рассказывали, что в 2019 году Дмитрий Быков почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где у него была запланирована лекция. После посадки самолета писателя госпитализировали в одну из местных больниц. Впоследствии организаторы отменили его выступление и заявили, что вернут деньги за билеты.

Мы также писали, что медики оценивали состояние Быкова как стабильно тяжелом состоянии.