Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚫 Скандальный закон про олигархов 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Киеве 8-летний мальчик сорвался с 21 этажа – подробности

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
6 октября, 10:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ребенок выпал с балкона многоэтажки
Мальчик проживал с родителями / Коллаж "Сегодня"
Мальчик проживал с родителями / Коллаж "Сегодня"

В Киеве с 21 этажа многоэтажки выпал мальчик. От полученных травм он скончался на месте. Ему было 8 лет.

Об этом сообщает полиция Киева.

Реклама

Что случилось

В 16:20 полиция получила информацию о том, что ребенок выпал из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. 8-летний мальчик выпал с балкона. Квартира находилась на 21-м этаже. Он проживал с родителями.

Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства. Пока квалификация дела еще не установлена.

Читайте также:

Реклама

Не первый случай

За 2020 год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. Только за три месяца 2021 зафиксировали уже 101 такой случай. Количество случаев психического и физического насилия против несовершеннолетних в последние годы оставалось на достаточно высоком уровне.

Ранее мы писали

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

58 234

заболело за неделю в Украине

+19%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять