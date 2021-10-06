В Киеве 8-летний мальчик сорвался с 21 этажа – подробности

Ребенок выпал с балкона многоэтажки

Мальчик проживал с родителями / Коллаж "Сегодня"

В Киеве с 21 этажа многоэтажки выпал мальчик. От полученных травм он скончался на месте. Ему было 8 лет.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Что случилось

В 16:20 полиция получила информацию о том, что ребенок выпал из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе. 8-летний мальчик выпал с балкона. Квартира находилась на 21-м этаже. Он проживал с родителями.

Сейчас полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства. Пока квалификация дела еще не установлена.

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Не первый случай

За 2020 год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. Только за три месяца 2021 зафиксировали уже 101 такой случай. Количество случаев психического и физического насилия против несовершеннолетних в последние годы оставалось на достаточно высоком уровне.

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