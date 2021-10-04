В Киеве чиновник и подрядчик украли из бюджета 750 тысяч гривен

Двум должностным лицам сообщили о подозрении в хищении денежных средств, выделенных на реконструкцию помещений Дворца торжественных событий в Киеве. Подрядная организация заключала договор с КП "Ватутинскинвестбуд".
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Детали происшествия
4 октября Деснянская окружная прокуратура сообщила о подозрении в хищении средств на реконструкцию Дворца торжественных событий экс-руководителю коммунального предприятия и подрядчику.
Согласно договору, подрядная организация осуществляла работы по реконструкции помещений зала. Но позже выяснилось, что руководитель подрядной фирмы внес в официальные документы ложные сведения об объемах проведенных работ.
В результате он получил деньги из местного бюджета за фактически невыполненные работы.
Какую сумму похитили
Столичному бюджету нанесли ущерб на сумму около 500 тысяч гривен. Кроме того, эта же подрядная организация обвиняется в присвоении еще 750 тыс. гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию помещения этого же дворца торжественных событий.
Экс-руководителя КП также обвинили в похищении денежных средств
В ходе расследования были уличены незаконные действия экс-руководителя КП "Ватутинскинвестбуд". Сообщается, что он ненадлежащим способом исполнял свои служебные обязанности – не контролировал выполнение работ.
Также из-за этого из местного бюджета за невыполненные работы перечислили денежные средства в размере 750 тысяч гривен.
К слову, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.
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