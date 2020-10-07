В Киеве, Харькове и Львове иностранные неонацисты пропагандировали террор и убийства – СБУ

Международная неонацистская группировка, причастная к совершению терактов на рассовой почве в разных странах мира, пыталась создать в Украине свою ячейку с привлечением украинцев в свои ряды.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Иностранцы пытались привлекать к своей деятельности граждан в Киеве, Харькове и Львове.

"Оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, прибывших в Украину для привлечения местных жителей в ряды экстремистов", – говорится в сообщении.

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В СБУ рассказали, что экстремисты подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призывали граждан к совершению тяжких преступлений, в том числе убийств и терактов, и привлекли для его распространения участников "специализированных сообществ в соцсетях".

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СБУ задержала неонацистов

Кроме того иностранцы пытались поступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта, который планировали использовать в своей деятельности.

"Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задокументировали все попытки международных экстремистов создать свой "филиал" в нашей стране", – говорится в сообщении.

Вербовщики будут выдворены в страну происхождения с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года.

Напомним, ранее в Киевской области задержан иностранец, который предлагал взятку сотруднику одного из подразделений Службы безопасности Украины.

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Мы также сообщали, что в Одессе сотрудники Службы безопасности задержали наркодилеров, которые через интернет продавали запрещенные вещества по всей стране.

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