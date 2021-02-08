Нацполиция: воры долго наблюдали за квартирой телепродюссера Семенова, прежде чем ее ограбить

В доме на Печерске, откуда грабители вынесли 300 тысяч долларов, шли ремонты, что сыграло на руку преступникам

Домушники обокрали квартиру Алексея Семенова – генпродюсера медиахолдинга, в который входят закрытые по указу президента ТВ-каналы "112 Украина", "NewsOne" и "ZiK". Нам стали известны новые подробности.

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Как рассказали "Сегодня" источники в полиции, домушники обчистили квартиру на миллионы гривен. В Нацполиции предполагают: ограбление готовилось заранее, воры наблюдали за квартирой определенное время – может быть, неделю или месяц.

"Украли из квартиры 120 тыс. долларов и драгоценностей на общую сумму 180 тыс. долларов. Мы не исключаем, что эту квартиру домушники "вели", то есть наблюдали за ней в течение определенного времени. Проникли в помещение, вскрыв замок. Пока что воры не пойманы, ведется работа по их установлению", – рассказали нам источники в Нацполиции.

Как мы выяснили, квартира Семенова находится в доме по адресу бульвар Леси Украинки, 7-В. Это Печерск, район столицы, где недвижимость стоит особенно дорого. Как утверждают опрошенные нами риелторы, которые продают и сдают здесь квартиры, в доме есть консьерж и охрана, а также видеонаблюдение.

На наш вопрос о том, как на охраняемом объекте могла произойти столь громкая кража, один из риелторов предположил: "Дом сдан около 2,5 лет тому назад. Сейчас там многие делают ремонты, немало посторонних. Плюс к тому, часто слышен строительный шум. Видимо, такие работы были, как говорится, на руку домушникам".

Сам Алексей Семенов воздержался от комментариев о краже, в том числе и в письменной форме.

По статистике Офиса генпрокурора, в прошлом году в стране было зарегистрировано 10 470 квартирных краж. Впрочем по сравнению с 2019-м, число таких преступлений в Украине снизилось более, чем на 6 тыс. По данным полиции, причиной тому стал карантин – когда большинство людей вынужденно находились дома, без "работы" оставалаись и домушники.

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Впрочем, в период зимних праздников в стране наблюдается рост квартирных краж.

Ранее сообщалось, какие метки ставят домушники перед тем, как собираются обворовать квартиру. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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