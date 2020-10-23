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В Киеве кандидат организовал сетку подкупа избирателей: по 1000 грн за голос

23 октября, 00:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За подкуп избирателей грозит наказание в виде лишения свободы

В Киеве за голосование за определенного кандидата в депутаты гражданам предлагали 1000 грн вознаграждения.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Правоохранители установили, что к организации подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник.

Они предлагали 1000 грн: 500 гривен – до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата.

Полиция изъяла список граждан, которые хотели продать свои голоса за конкретного кандидата.

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Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам подозрения и избрании меры пресечения. За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что кандидат на пост главы ОТГ Киевской поздравил учителей конвертами с деньгами – за подкуп избирателей ему сообщено о подозрении.

Также мы писали о том, что полиция открыла производство за подкуп избирателей в Черниговской области.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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выборы депутаты полиция подкуп голосование
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