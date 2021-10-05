В Киеве мужчина 5 лет насиловал падчерицу: как его накажут

В Киеве мужчину, который 5 лет развращал и насиловал дочь сожительницы, взяли под стражу. Сейчас девочке 14 лет.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Подробности
37-летний мужчина проживал с матерью девочки с 2016 по 2021 годы. Все это время он развращал 14-летнего ребенка и насиловал ее.
Наказание для насильника
Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию и попечительства) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас его держат под стражей. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.
Проблема сексуального насилия в Украине
Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.
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