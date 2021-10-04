В Киеве мужчина жестоко убил сожительницу и пытался скрыть преступление

Между ними произошел конфликт во время застолья. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве мужчина убил палкой свою сожительницу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Голосеевском районе Киева мужчина забил до смерти палкой свою сожительницу. Между ними произошел конфликт во время распития алкогольных напитков.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Что произошло

В полицию поступило сообщение, что в недостроенном доме в Моторном переулке обнаружили труп женщины. Как выяснилось, во время распития алкоголя между мужчиной и его сожительницей случился конфликт. В результате он схватил палку и нанес множественные удары по голове жертвы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина пытался скрыть преступление

Сам злоумышленник сначала рассказал полиции, что его сожительница была уже мертва, когда он пришел домой. Следователи собрали все улики, которые указывают на виновность мужчины.

На месте убийства работала полиция. Фото: ГУНП в Киеве

Что грозит убийце

Известно, что мужчина 1989 года рождения ранее был судим за имущественные преступления. За случившееся убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы за убийство. Фото: ГУНП в Киеве

Мужчина убил палкой женщину. Фото: ГУНП в Киеве

Читайте также:

В Мариуполе жестоко убили молодую пару. Тела погибших нашел хозяин квартиры, которую убитые арендовали посуточно.