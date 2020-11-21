В Киеве на Академгородке взорвалась маршрутка (видео)

В субботу, 21 ноября, в Киеве на Академгородке в маршрутке произошел взрыв, после чего она начала гореть. От транспорта почти ничего не осталось.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сейчас на месте происшествия уже работают спасатели ГСЧС. Движение транспорта ограничено правоохранителями.

Информация о пострадавших уточняется.

Видео: Киев оперативный

Ранее сообщалось, что в Киеве в Деснянском районе произошло ЧП – загорелась маршрутка.

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Напомним, в Киеве на улице Семьи Кульженко на ходу загорелась маршрутка – ее тушили случайные прохожие.

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Также недавно в столице загорелась маршрутка с пассажирами. Микроавтобус при этом был полностью уничтожен огнем.

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