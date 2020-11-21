В Киеве на Академгородке взорвалась маршрутка (видео)

В субботу, 21 ноября, в Киеве на Академгородке в маршрутке произошел взрыв, после чего она начала гореть. От транспорта почти ничего не осталось.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Сейчас на месте происшествия уже работают спасатели ГСЧС. Движение транспорта ограничено правоохранителями.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что в Киеве в Деснянском районе произошло ЧП – загорелась маршрутка.
Напомним, в Киеве на улице Семьи Кульженко на ходу загорелась маршрутка – ее тушили случайные прохожие.
Также недавно в столице загорелась маршрутка с пассажирами. Микроавтобус при этом был полностью уничтожен огнем.
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