Українська
$ 28,26
33,44
  1. Последние новости Украины

В Киеве на Академгородке взорвалась маршрутка (видео)

21 ноября, 17:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Спасатели ГСЧС тушат пожар

В субботу, 21 ноября, в Киеве на Академгородке в маршрутке произошел взрыв, после чего она начала гореть. От транспорта почти ничего не осталось.

Реклама

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сейчас на месте происшествия уже работают спасатели ГСЧС. Движение транспорта ограничено правоохранителями.
Информация о пострадавших уточняется.

Видео: Киев оперативный

Ранее сообщалось, что в Киеве в Деснянском районе произошло ЧП – загорелась маршрутка.

В тренде
В какую Украину верит наша молодежь? Президент инициирует масштабный всеукраинский флешмоб UkraineNOW

Напомним, в Киеве на улице Семьи Кульженко на ходу загорелась маршрутка – ее тушили случайные прохожие.

Реклама

Также недавно в столице загорелась маршрутка с пассажирами. Микроавтобус при этом был полностью уничтожен огнем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
На открытии крупнейшего Центра техники
На открытии крупнейшего Центра техники "ЦЕ ТЕ" в Киеве в сети "Эпицентр" стартует акция Black FridayУкраина
"Это план Б": правительство рассматривает полный локдаун в УкраинеУкраина
Коронавирус взвинтил цены на жилье. Советы арендаторам и хозяевам
Коронавирус взвинтил цены на жилье. Советы арендаторам и хозяевамНедвижимость
Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев
Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 14 тысяч новых случаевУкраина
Шмыгаль намекнул мэрам: не хотите карантин выходного дня – будет локдаун
Шмыгаль намекнул мэрам: не хотите карантин выходного дня – будет локдаунПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять