В Киеве на Днепре сгорела яхта

Возле Жукового острова в акватории Днепра в Киеве горела яхта. На тушение пожара были направлены пожарные катера. По предварительной информации, никто не пострадал.
"На расстоянии 250 м от берега горела яхта длиной около 20 м. В 23:59 пожар ликвидировали", – сообщили в ГУ ГСЧС Киева.
Люди, находившиеся на судне, были подобраны другим судном.
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