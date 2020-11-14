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В Киеве на Днепре сгорела яхта

14 ноября, 10:30

Ольга Литвин Ольга Литвин

Обошлось без жертв, пассажиров подобрала лодка

Возле Жукового острова в акватории Днепра в Киеве горела яхта. На тушение пожара были направлены пожарные катера. По предварительной информации, никто не пострадал.

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"На расстоянии 250 м от берега горела яхта длиной около 20 м. В 23:59 пожар ликвидировали", – сообщили в ГУ ГСЧС Киева.

Люди, находившиеся на судне, были подобраны другим судном.

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Ранее в столице на улице Чигиринской в Подольском районе произошел пожар. Хозяин сам поджег свой дом.

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Мы писали также, что в Одесской области горел частный дом. В результате погибли двое малолетних детей.

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Ранее в Киеве на улице Алексы Тихого в Соломенском районе загорелись гаражи.

Напомним, 21 сентября в Дарницком районе Киева горела свалка, пожар частично перекинулся на торфяники – огонь распространился на площади 2000 "квадратов".

В столице в Шевченковском районе в результате масштабного пожара сгорели три автомобиля. Огонь перекинулся с "Ауди" на "Ягуар".

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Киев Днепр яхта пожар
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