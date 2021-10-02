Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Киеве на пешеходном переходе Volkswagen сбил насмерть человека

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
2 октября, 10:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что стало причиной такого дорожно-транспортного происшествия выяснит следствие
В центре Киева автомобиль сбил человека
В центре Киева автомобиль сбил человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева произошла смертельная ДТП. Автомобиль на бульваре Леси Украинки сбил пешехода.

Об этом пишут "Вартові Еспресо".

Реклама

На бульваре Леси Украинский, 2, Volkswagen на пешеходном переходе сбил насмерть человека.

В результате столкновения пешеход улетел метров на 10 на зеленую зону.

В Польше грузовик сбил украинца

Реклама

В Польше во время выполнения ремонтных работ на скоростной дороге между Люблином и Варшавой погиб 23-летний украинец.

Грузовой автомобиль сбил мужчину во время того, как тот рисовал дорожную разметку.

Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащей дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них – украинец, красили горизонтальные разметки.

Реклама

Грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen. Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

47 663

заболело за неделю в Украине

+10%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять