В Киеве на пешеходном переходе Volkswagen сбил насмерть человека

В центре Киева произошла смертельная ДТП. Автомобиль на бульваре Леси Украинки сбил пешехода.
Об этом пишут "Вартові Еспресо".
На бульваре Леси Украинский, 2, Volkswagen на пешеходном переходе сбил насмерть человека.
В результате столкновения пешеход улетел метров на 10 на зеленую зону.
В Польше грузовик сбил украинца
В Польше во время выполнения ремонтных работ на скоростной дороге между Люблином и Варшавой погиб 23-летний украинец.
Грузовой автомобиль сбил мужчину во время того, как тот рисовал дорожную разметку.
Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащей дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них – украинец, красили горизонтальные разметки.
Грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen. Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте.
- Напомним, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.
- В Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 23 человека.