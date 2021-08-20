В Киеве на строительстве поликлиники разворовали 3,6 млн

Выполненные работы не были проверены должным образом, после чего были незаконно перечислены бюджетные деньги

Подрядчикам незаконно перечислили почти 3,6 млн грн бюджетных денег. Коллаж: "Сегодня"

Следователи ГБР сообщили о подозрении за хищение 3,6 млн грн на ремонте диагностического центра руководителям подрядных организаций, которые проводили строительные работы в коммунальном некоммерческом предприятии "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи ГБР сообщили о подозрении руководителям подрядных организаций, проводивших строительные работы в коммунальном некоммерческом предприятии "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева, который находится в ведении киевских городских властей", – говорится в сообщении.

По данным следователей, подрядные организации завысили объемы фактически выполненных строительных работ, а в актах принятия указали недостоверные данные. Предприниматель, который контролировал строительство, ненадлежащим образом проверил выполнение работ, из-за чего территориальная громада Киева потеряла несколько миллионов.

Что грозит подрядчикам и предпринимателю

Руководителям подрядных организаций сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Предпринимателю, который осуществлял технический надзор на объекте, сообщается о подозрении в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

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