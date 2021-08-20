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В Киеве на строительстве поликлиники разворовали 3,6 млн

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
20 августа, 15:03
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Выполненные работы не были проверены должным образом, после чего были незаконно перечислены бюджетные деньги
Подрядчикам незаконно перечислили почти 3,6 млн грн бюджетных денег. Коллаж: "Сегодня"
Подрядчикам незаконно перечислили почти 3,6 млн грн бюджетных денег. Коллаж: "Сегодня"

Следователи ГБР сообщили о подозрении за хищение 3,6 млн грн на ремонте диагностического центра руководителям подрядных организаций, которые проводили строительные работы в коммунальном некоммерческом предприятии "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи ГБР сообщили о подозрении руководителям подрядных организаций, проводивших строительные работы в коммунальном некоммерческом предприятии "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева, который находится в ведении киевских городских властей", – говорится в сообщении.

По данным следователей, подрядные организации завысили объемы фактически выполненных строительных работ, а в актах принятия указали недостоверные данные. Предприниматель, который контролировал строительство, ненадлежащим образом проверил выполнение работ, из-за чего территориальная громада Киева потеряла несколько миллионов.

Что грозит подрядчикам и предпринимателю

Руководителям подрядных организаций сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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Предпринимателю, который осуществлял технический надзор на объекте, сообщается о подозрении в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

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