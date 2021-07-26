В Киеве освободили от уголовной ответственности по трем статьям "титушку" Крысина

Речь идет о деле о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014

Причиной избежания ответственности Крысиным стал срок давности, что истек / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 26 июля, Дарницкий районный суд Киева освободил от уголовной ответственности по трем статьям Юрия Крысина, осужденного за организацию нападения на журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году.

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Об этом сообщает в Facebook ОО "Адвокатская совещательная группа".

"Дарницкий суд Киева 26 июля 2021 освободил Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям обвинения по истечении сроков давности. Осталось только обвинение по ст. 127 УК – пытки", – говорится в сообщении.

"Титушку" освободили от ответственности по:

статье 296 (хулиганство совершенное группой лиц);

статье 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций);

статье 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц).

Напомним, что 22 января 2017 Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. 13 июня 2018 апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.

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По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в палаточный лагерь "титушок" возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечения людей к охране лагеря "титушок" и указания о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко. Стало известно, что Крысин за совершение преступлений против "майдановцев" получил 200 000 долларов.

В этом деле также фигурировал другой обвиняемый – Сергей Чемес. Дарницкий райсуд Киева 3 сентября 2018 утвердил соглашение о признании Чемеса виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы. Он также рассказал,кто руководил и платил "титушкам" во время Майдана.