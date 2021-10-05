В Киеве отец жестоко убил сына: подробности трагедии (фото, видео)

В Днепровском районе Киева на бульваре Шамо отец убил своего сына. Во время ссоры он схватил нож и нанес несколько ударов.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Детали ЧП
В полицию поступил вызов от врачей скорой помощи, что в одной из квартир обнаружен труп 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Как стало известно, погибший получил ранения во время конфликта с 55-летним отцом.
Во время ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им в грудь и спину сына. Пострадавший успел выйти в коридор, где его увидела соседка и вызвала скорую помощь.
На месте происшествия врачи пытались реанимировать мужчину, но констатировали смерть.
Что говорят в полиции
Для установления окончательной причины смерти тело мужчины доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские задержали 55-летнего мужчину, а также изъяли у него нож со следами крови.
Что грозит убийце
Полиция начала уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. 55-летнему убийце сообщили о подозрении в совершении преступления и отправили под стражу. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
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