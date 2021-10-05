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В Киеве отец жестоко убил сына: подробности трагедии (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 октября, 11:54
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Врачи пытались реанимировать мужчину, но констатировали смерть
В Киеве отец расправился с собственным сыном. Фото: коллаж "Сегодня".
В Киеве отец расправился с собственным сыном. Фото: коллаж "Сегодня".

В Днепровском районе Киева на бульваре Шамо отец убил своего сына. Во время ссоры он схватил нож и нанес несколько ударов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Детали ЧП

В полицию поступил вызов от врачей скорой помощи, что в одной из квартир обнаружен труп 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Как стало известно, погибший получил ранения во время конфликта с 55-летним отцом.

Во время ссоры отец схватил нож и несколько раз ударил им в грудь и спину сына. Пострадавший успел выйти в коридор, где его увидела соседка и вызвала скорую помощь.

На месте происшествия врачи пытались реанимировать мужчину, но констатировали смерть.

Отец жестоко убил своего сына. Фото: полиция Киева.
Отец жестоко убил своего сына. Фото: полиция Киева.

Что говорят в полиции

Для установления окончательной причины смерти тело мужчины доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Полицейские задержали 55-летнего мужчину, а также изъяли у него нож со следами крови.

Нож, которым отец убил сына. Фото: полиция Киева.
Нож, которым отец убил сына. Фото: полиция Киева.

Что грозит убийце

Полиция начала уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. 55-летнему убийце сообщили о подозрении в совершении преступления и отправили под стражу. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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