В Киеве отпраздновали пересечение экватора в строительстве ЖК "Новая Англия"

Несмотря на трудности и вызовы, что поставил перед всеми девелоперами 2020 год, некоторые застройщики уверенно шагают намеченными планами и радуют этим своих инвесторов.

11 сентября в Киеве ярко отметили пересечение экватора в строительстве ЖК "Новая Англия" празднованием White Holiday Party. За 4 года неустанного труда команда Royal House построила не просто 6 домов, детский сад и школу, а нечто большее. За это время "Новая Англия" для каждого из 3500 жителей стала чем-то особенным: семьей, окружающей красотой, пространством силы и объединения, местом детского смеха, дружбы, любви и символом новой жизни.

Напомним, что ЖК "Новая Англия" находится в самом зеленом уголке столицы – Голосеевском районе, в 10 мин. пешком от станции метро Васильковская. Всего проект насчитывает 14 домов. Недавно был открыт старт продаж нового, 9-го, дома – "Лондон". И как ходит уже в народе выражение: "Если "Новая Англия" – это город в городе, то дом "Лондон" – это столица в столице".

Каким же было празднование? Программа была насыщенная и яркая. Главным развлечением праздника стало феерическое световое шоу на фасаде дома. Для детей была организована специальная игровая зона с аниматорами и безлимитным угощением сладкой ватой. Музыкальный концерт, розыгрыш подарков, мимы и ходулисты, яркие фотозоны, устричный бар и игристое – все это задало особое настроение гостям праздника.

"Данный масштабный проект (ЖК "Новая Англия"- ред.) когда-то начался с мечты. Мечты не просто построить дома, а создать новый уровень – создать пространство для жизни. Счастливой! Комфортной! Красивой! Светлой и безопасной! И мы счастливы, что это получилось реализовать", - делится впечатлениями коммерческий директор Royal House Алексей Белоконь. Также он отметил, что White Holiday Party было организовано для инвесторов и резидентов ЖК "Новая Англия", чтобы объединить их и вместе отпраздновать пересечение экватора в строительстве комплекса. Особую благодарность Алексей Белоконь выразил команде строителей – около 200 профессионалов, которые неустанно трудятся, чтобы новые инвесторы могли быстрее поселиться в своих домах.

Команда Royal House продолжает работать в высоком темпе и сейчас 3 дома находятся в активной стадии строительства: "Манчестер", "Брайтон" и "Лондон". Для строительства комплекса было произведено на собственном заводе и устроено на стройплощадке около 800 стеновых модулей тмRoyal House, которые имеют патент и европейскую сертификацию СЕ, а также высоко ценятся благодаря енергогефективности, что превышает украинские нормы на 20%. Уже сегодня из стеновых модулей тмRoyal House строят дома не только в Украине, но и в Европе (Австрия, Словакия и др.)

Напомним, что скоро, в октябре, пройдет ежегодное празднование Дня яблока, которое начал ЖК "Новая Англия". На этот раз организаторы обещают исключительно семейный формат праздника и все развлечения будут для детей. Следите за актуальными новостями на официальном сайте ЖК "Новая Англия".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама