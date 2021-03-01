В Киеве по примеру Массачусетского технологического института создается ХАБ ФИВТ КПИ им. Игоря Сикорского ТСН

Факультет информатики и вычислительной техники Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" анонсирует разработку уникального хаба ФИВТ – пространства для развития творчества студенческой молодежи. Проект будет реализован по примеру подобного хаба в одном из лучших технических учебных заведений мира – Массачусетском технологическом институте (МИТ). Об этом рассказал декан факультета Сергей Теленик.

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"Кроме места для лекций, олимпиад, конференций, хакатонов, митапов и прочего, в хабе будут лаборатории, где студенты смогут работать над проектами вместе с менторами из ІТ-компаний, а в дальнейшем будут получать стажировки и трудоустройство", – отметил Теленик.

По его словам, в хабе также планируется выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, результаты которых ждет ІТ-бизнес. Кроме этого, на его базе будет проводиться специализированное обучение студентов с привлечением ведущих специалистов ІТ-компаний, развиваться проектные студенческие работы, будет предоставляться возможность создавать стартапы и проводить различные ивенты, встречи с представителями IT-компаний, связанные с трудоустройством.

фото facebook

ХАБ ФИВТ создается при поддержке ректора КПИ им. Игоря Сикорского Михаила Згуровского и по замыслу должен стать одним из самых инновационных проектов в стране, который будет магнитом для талантливых студентов из Украины и других государств. Вокруг хаба будет создан сквер, который станет частью коворкинговой зоны и связью с другими объектами, направленными на развитие творчества, такой как Роботодром.

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Сейчас реализация хаба находится на финальной стадии. К его созданию присоединилось большое количество партнеров, поддерживающих ХАБ ФИВТ от его начала. Как рассказала заместитель декана Елена Халус, все доноры будут отмечены на "стене спонсоров", а также получат возможность проводить в помещении хаба свои научные мероприятия. У команды хаба уже есть опыт работы с такими партнерами как Infopulse, Globallogic, EPAM, Data Art, Openware, с которыми реализованы несколько проектов, с участием студенческого сообщества и менторов ІТ-компаний.

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В данное время продолжается активный поиск партнеров, которые могут присоединиться к ІТ-пространству.

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