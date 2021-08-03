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"Это была показательная казнь". В Киеве под посольством Беларуси прошла акция памяти Виталия Шишова

3 августа 2021 19:41

Игорь Серов , Ирина Ковальчук

Как проходит акция в память о белорусском оппозиционере

Акция в память о Виталии Шишове прошла под посольством Беларуси в Украине / Фото Анжела Слободян / Коллаж "Сегодня"

Акция в память о Виталии Шишове прошла под посольством Беларуси в Украине / Фото Анжела Слободян / Коллаж "Сегодня"

Во вторник вечером в Киеве под посольством Беларуси в Украине прошел пикет в память о главе общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталии Шишове, который утром был найден повешенным в лесопосадке. На мероприятие пришли более сотни человек.

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Акция возле посольства Беларуси в Украине после убийства Виталия Шишова

Акция возле посольства Беларуси в Украине после убийства Виталия Шишова / Фото: Игорь Серов, Сегодня

Как передает корреспондент "Сегодня", на акцию пришли несколько друзей и знакомых Виталия. Они принесли портреты друга и расставили напротив дипмиссии лампадки. Также прибыли представители полка "Азов".

Акция под посольством Беларуси собрала десятки людей
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Акция под посольством Беларуси собрала десятки людей / Фото: Игорь Серов, Сегодня

Выступившие на митинге беларусы высказали свое мнение. "Это была казнь, показательная казнь",- сказал один из выступивших.

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Возле посольства была усиленная охрана при помощи полиции и Нацгвардии. В свою очередь работники посольства перед акцией занялись покраской въездных ворот.

Акция возле посольства Беларуси в Украине после убийства Виталия Шишова

Акция возле посольства Беларуси в Украине после убийства Виталия Шишова / Фото: Игорь Серов, Сегодня

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Напомним, в Киеве сегодня, 3 августа, нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"). Известно, что парень пропал еще 2 августа. Предположительно, Шишов вышел на ежедневную пробежку и исчез.

Приятельница погибшего Виталия Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь. Она добавила, что ему и его девушке накануне поступила информация, что готовится операция по его устранению белорусской спецслужбой.

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