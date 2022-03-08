В Киеве появилась карта источников питьевой воды

Посмотреть местонахождение бюветов и бесплатных автоматов можно в приложении Киев Цифровой

Киевляне могут найти онлайн, где набрать воду / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении "Киев Цифровой" появилась карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами. Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич в своем Telegram-канале.

Также карта доступна по ссылке.

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