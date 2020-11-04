В Киеве приземлился самолет с Маркивым: как встречают нацгвардейца (фото и видео)

В Киеве встречают бывшего служащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого Апелляционный суд Милана оправдал по делу о гибели итальянского репортера Андреа Роккелли. Его самолет уже приземлился в аэропорту.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Так, в аэропроту в Жулянах собрались военные, а также родственники Маркива. Бывший служащий уже сошел с самолета. Встретили гвардейца исполнением гимна.
После этого Маркив обратился к гражданам.
"Я дал обещание выстоять до конца – не только ради себя, а и ради тех воинов, которые погибли и которые борются за независимость Украины. Мы доказали, что совместными усилиями можно добиться правды", – сказал он.
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