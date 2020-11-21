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В Киеве продавцы шепотом зазывают покупателей "примерить вещи" (фото)

21 ноября, 15:38

Игорь Серов , Юлия Ляхова

Продавцы выполняют роль так называемых зазывал

Спустя уже неделю после введения карантина выходного дня торговцы вещами придумали, как обойти запрет.

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Например, продавцы одежды в торговых павильонах на столичной Кольцевой дороге дежурят у входов в формально закрытые магазины. При этом к прохожим едва ли не шепотом обращаются: "Есть джинсы, шапки, куртки, можем примерять, проходите".

Фото: Игорь Серов/Сегодня

Фото: Игорь Серов/Сегодня

Продавцы показывают взглядом на свой магазин, выполняя роль так называемых зазывал.

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Как оказалось, полуоткрытые магазины есть и вблизи столичного железнодорожного вокзала. В некоторых павильонах ролеты были закрыты лишь наполовину.

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"Если что- то интересует, то выберем", – предложил корреспонденту "Сегодня" парень, стоящий возле павильона.

Фото: Игорь Серов/Сегодня

Фото: Игорь Серов/Сегодня

Также мы писали о том, что с 21 ноября начинают штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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