В Киеве продавцы шепотом зазывают покупателей "примерить вещи" (фото)

Спустя уже неделю после введения карантина выходного дня торговцы вещами придумали, как обойти запрет.

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Например, продавцы одежды в торговых павильонах на столичной Кольцевой дороге дежурят у входов в формально закрытые магазины. При этом к прохожим едва ли не шепотом обращаются: "Есть джинсы, шапки, куртки, можем примерять, проходите".

Фото: Игорь Серов/Сегодня

Продавцы показывают взглядом на свой магазин, выполняя роль так называемых зазывал.

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Как оказалось, полуоткрытые магазины есть и вблизи столичного железнодорожного вокзала. В некоторых павильонах ролеты были закрыты лишь наполовину.

"Если что- то интересует, то выберем", – предложил корреспонденту "Сегодня" парень, стоящий возле павильона.

Фото: Игорь Серов/Сегодня

Также мы писали о том, что с 21 ноября начинают штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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