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В Киеве продавец мороженного избил покупателя из-за украинского языка

14 июля 2021 21:00

Богдан Приходько Богдан Приходько

Полицейские отказались задерживать нападавшего

В Киеве произошел конфликт из-за украинского языка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве произошел конфликт из-за украинского языка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве продавец мороженого избил клиента за просьбу обслуживать его на украинском языке. Об этом сообщил пострадавший Владимир Оливец на своей странице в Facebook.

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По его словам, инцидент произошел 13 июля в Ботаническом саду им. Александра Фомина.

"Женщина-продавец мороженного наотрез отказалась обслуживать на украинском языке. А ее муж-напарник с характерными татуировками на плече еще и побил", – рассказал Оливец.

Пострадавший отметил, что после того, как он вызвал полицию, нападавший спрятался за холодильником. Патрульные прибыли через 50 минут, но задерживать злоумышленника отказались, сославшись на "важный вызов" и посоветовали потерпевшему самому идти в полицейский участок, и писать заявление.

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"Заявление зарегистрировал, направление на снятие побоев, вопреки анонсу патрульных, никто и не предложил. Вероятно украиноязычных у них бьют постоянно, реакция полицейских – как на белый день и воздух вокруг", – подытожил киевлянин.

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Ранее мы писали, что в Виноградове Закарпатской области ребенка отказались принимать в детский сад из-за того, что родители не знают венгерского языка.

Также в Харьковском облсовете произошел языковой скандал – депутата Александра Дорошенко исключили из фракции "Евросолидарность" после отказа перейти на украинский язык во время заседания.

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