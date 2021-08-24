В Киеве прошел Марш защитников Украины (фото, видео)

Люди на улицах Киева провожали участников марша аплодисментами и выкрикивали "Спасибо"

В марше приняли участие несколько тысяч человек. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 30-летие Независимости. В Киеве ветераны войны на Донбассе, их семьи и волонтеры вышли на Марш защитников Украины.

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Участники марша. Фото: "Сегодня"

Среди участников марша – ветераны войны на Донбассе, волонтеры, военные медики и капелланы, диаспора белорусов, а также родные погибших на Майдане.

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Люди заполнили весь парк Шевченко, улицу Владимирскую — от пересечения с бульваром Шевченко до перекрестка с улицей Льва Толстого, а также бульвар Шевченко от улицы Терещенковской до станции метро "Университет".

Участники марша скандировали "Слава Україні", "Героям Слава", "Україна понад усе" и "Путин — х**ло".

Марш прошел в сопровождении правоохранителей. Люди, собравшиеся на тротуарах вдоль движения колонн, выкрикивали "Дякуємо!".

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Как прошел парад в Киеве

Перед официальной церемонией прошло торжественное поднятие государственного флага.

Погибших за независимость Украины почтили минутой молчания.

В параде приняли участие более 5 000 военнослужащих, десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.

На параде был президент Украины Владимир Зеленский, который произнес торжественную речь и вручил награды выдающимся украинцам.

Впервые в Украине в параде принял участие сводный международный оркестр. Участники окрестра остановились напротив трибун и исполнили финал 9-й симфонии Людвига Ван Бетховена "Оды к радости".

Ранее мы сообщали, что Зеленский на параде в День Независимости пошутил над Януковичем.

Также напомним, Зеленский присвоил звание "Героя" пятерым украинцам.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: