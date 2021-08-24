Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Киеве прошел Марш защитников Украины (фото, видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
24 августа, 15:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Люди на улицах Киева провожали участников марша аплодисментами и выкрикивали "Спасибо"
В марше приняли участие несколько тысяч человек. Фото: коллаж "Сегодня"
В марше приняли участие несколько тысяч человек. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 30-летие Независимости. В Киеве ветераны войны на Донбассе, их семьи и волонтеры вышли на Марш защитников Украины.

Реклама

Участники марша. Фото: "Сегодня"
Участники марша. Фото: "Сегодня"

Среди участников марша – ветераны войны на Донбассе, волонтеры, военные медики и капелланы, диаспора белорусов, а также родные погибших на Майдане.

Реклама

Люди заполнили весь парк Шевченко, улицу Владимирскую — от пересечения с бульваром Шевченко до перекрестка с улицей Льва Толстого, а также бульвар Шевченко от улицы Терещенковской до станции метро "Университет".

Участники марша скандировали "Слава Україні", "Героям Слава", "Україна понад усе" и "Путин — х**ло".

Марш прошел в сопровождении правоохранителей. Люди, собравшиеся на тротуарах вдоль движения колонн, выкрикивали "Дякуємо!".

Реклама

Читайте также:

В Киеве мужчина попытался совершить самосожжение во время парада ко Дню Независимости (обновлено)

Как прошел парад в Киеве

  • Перед официальной церемонией прошло торжественное поднятие государственного флага.
  • Погибших за независимость Украины почтили минутой молчания.
  • В параде приняли участие более 5 000 военнослужащих, десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.
  • На параде был президент Украины Владимир Зеленский, который произнес торжественную речь и вручил награды выдающимся украинцам.
  • Впервые в Украине в параде принял участие сводный международный оркестр. Участники окрестра остановились напротив трибун и исполнили финал 9-й симфонии Людвига Ван Бетховена "Оды к радости".

Ранее мы сообщали, что Зеленский на параде в День Независимости пошутил над Януковичем.

Также напомним, Зеленский присвоил звание "Героя" пятерым украинцам.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Опрос
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять