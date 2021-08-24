В Киеве прошел Марш защитников Украины (фото, видео)

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 30-летие Независимости. В Киеве ветераны войны на Донбассе, их семьи и волонтеры вышли на Марш защитников Украины.
Среди участников марша – ветераны войны на Донбассе, волонтеры, военные медики и капелланы, диаспора белорусов, а также родные погибших на Майдане.
Люди заполнили весь парк Шевченко, улицу Владимирскую — от пересечения с бульваром Шевченко до перекрестка с улицей Льва Толстого, а также бульвар Шевченко от улицы Терещенковской до станции метро "Университет".
Участники марша скандировали "Слава Україні", "Героям Слава", "Україна понад усе" и "Путин — х**ло".
Марш прошел в сопровождении правоохранителей. Люди, собравшиеся на тротуарах вдоль движения колонн, выкрикивали "Дякуємо!".
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Как прошел парад в Киеве
- Перед официальной церемонией прошло торжественное поднятие государственного флага.
- Погибших за независимость Украины почтили минутой молчания.
- В параде приняли участие более 5 000 военнослужащих, десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.
- На параде был президент Украины Владимир Зеленский, который произнес торжественную речь и вручил награды выдающимся украинцам.
- Впервые в Украине в параде принял участие сводный международный оркестр. Участники окрестра остановились напротив трибун и исполнили финал 9-й симфонии Людвига Ван Бетховена "Оды к радости".
Ранее мы сообщали, что Зеленский на параде в День Независимости пошутил над Януковичем.
Также напомним, Зеленский присвоил звание "Героя" пятерым украинцам.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: