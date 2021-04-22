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В Киеве школьникам сократят летние каникулы? В Минобразования дали ответ

22 апреля, 13:47

Виктория Барановская Виктория Барановская

Обучение продлят в тех регионах, где вносили изменения в учебный процесс – продляли или переносили каникулы

В Киеве не планируют продолжать обучение школьников летом, поскольку дистанционное обучение не прерывалось и каникулы были в запланированные сроки.

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Об этом рассказал начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, в эфире "Громадського радіо".

"В министерстве сейчас нет информации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне", – сказал Кононенко.

По его словам, в некоторых регионах может идти речь о продолжении обучения, поскольку в них вносили изменения в учебный процесс.

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"Особенно это касается регионов ближе к западу Украины. Поскольку там действительно была ситуация, что каникулы объявлялись сверхурочно", – отметил чиновник.

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Ранее мы сообщали, что Верховная Рада 295 голосами приняла Закон об отдельных вопросах завершения 2020/2021 учебного года, который освобождает учащихся, завершающих получение общего среднего образования в этом году, от государственной итоговой аттестации.

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Киев школа школьник обучение
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