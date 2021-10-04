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В Киеве сообщили о минировании университета (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 октября, 10:02
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Всех, кто был внутри здания, эвакуировали
В здании было около 400 людей / Коллаж "Сегодня"
В здании было около 400 людей / Коллаж "Сегодня"

В Киеве заминировали национальный педагогический университет им. Драгомонова. Всех студентов и преподавателей вуза эвакуировали.

Подробности

"Из педагогического университета эвакуированы около 400 человек. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Проверяется информация о минировании", – сообщила "Сегодня" пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

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