В Киеве создадут Центр длительного хранения вакцин от COVID-19

Для транспортировки вакцин в пункты вакцинации привлекут частные компании

Для транспортировки и длительного хранения вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах Украина намерена создать специальный центр и привлечь частные логистические компании.

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Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий в Facebook.

По его словам, центр длительного хранения вакцин от коронавируса планируют построить в Киеве или в непосредственной близости от международного аэропорта "Борисполь".

"Логистическая схема, которую мы планируем, предусматривает создание на национальном уровне специального центра длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, в котором будут установлены холодильники, способные одновременно хранить сотни тысяч доз", – написал Радуцкий.

Он добавил, что один холодильник объемом 1000 литров, который вмещает около 250 тыс. доз, уже находится в Украине. Еще двадцать таких же могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель.

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"Это даст нам возможность получить первые партии вакцины, которые требуют хранения в сверхнизких температурах", – отметил глава комитета.

Из центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах будет транспортировать вакцины в пункты вакцинации в регионах, где они смогут храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании (от +2 до +8 градусов Цельсия).

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина готова получить вакцину от коронавируса, поскольку может хранить ее в рекордно низкой температуре – минус 80 градусов – Минздрав уже договорился об этом с украинскими фармацевтическими компаниями.

И. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин считает, что, скорее всего, Украина получит вакцину от коронавируса AstraZeneca.

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