В Киеве создадут центр современного искусства Ивана Марчука

В субботу, 12 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №232 "О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука". В нем будут представлены работы художника.

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Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Теперь в течение месяца Кабмин вместе с представителями творческой общественности должны разработать концепцию музейно-культурного центра и план мероприятий по его созданию.

Также правительство должно предусмотреть в бюджете средства на создание музея и обеспечить проведение промо-кампании о центре. Власть может рассмотреть вопрос о привлечении средств благотворителей.

А Государственное управление делами должно провести реконструкцию зданий музейно-культурного центра, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

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Напомним, что Иван Марчук есть лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. У него около 5 тысяч произведений, а провел он более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пустили с молотка самый дорогой среди отечественных художников лот за всю историю украинских аукционов. им стал пейзаж "Золотая ночь", написанный в 1982 году Иваном Марчуком. Картину из частной коллекции продали за 96,8 тыс. долларов. За произведение боролись семь коллекционеров.