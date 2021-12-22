В Киеве создали карту укрытий в случае нападения России, а "Омикрон" продолжает распространяться по миру — главные новости за ночь

В КГГА объяснили, что делать в случае обстрелов в столице, а новые случаи штамма "Омикрон" фиксируют в разных странах

В столице подготовили пункты укрытий в случае ЧС, а "Омикрон" обнаружили уже в 106 странах/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Угроза нападения России: где в случае обстрелов укрыться в Киеве

В Киеве создана сеть укрытий на случай обстрелов, бомбардировок и чрезвычайных ситуаций. В КГГА разработали интерактивную карту таких пунктов, а также дали инструкцию, как действовать в случае нападения на столицу.

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КГГА создала карту, на которой можно найти ближайшие укрытия/Коллаж: "Сегодня"

Если Путин нападет, останется без iPhone, иномарок и самолетов – Reuters

Поскольку Россия продолжает наращивать свои войска на границах Украины, США продолжают расширять список возможных санкций, которыми обещают ударить в случае начала войны.

Американцы намерены ударить по технологиям/Коллаж: "Сегодня"

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Решила сэкономить: в Днепре школьница уколола в губы масло и попала в больницу

В Днепре 14-летняя школьница вколола себе в губы косметическое масло для лица. Таким образом она хотела увеличить их объем. Из-за неудачной процедуры девочка попала в больницу.

Девочка увидела способ увеличения губ в Интернете/Коллаж: "Сегодня"

Распространяется очень быстро: штамм "Омикрон" обнаружили в 160 странах

В мире продолжает распространяться штамм коронавируса "Омикрон". Вирус подтвердили уже в 106 странах. Среди них — Украина.

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