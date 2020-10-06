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В Киеве столкновения возле Апелляционного суда

6 октября, 18:36

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Там рассматривалась апелляция на меру пресечения Андрею Антоненко

Возле Апелляционного суда в Киеве возникли столкновения сторонников подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с силовиками.

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Как сообщает Hromadske, Антоненко сегодня оставили под стражей – суд отклонил апелляцию на меру пресечения. После этого под судом начались столкновения. Правоохранители оттесняют сторонников Антоненко, в то время, как те блокируют проезд автозака с подозреваемым.

Одного из протестующих спецназначенцы жестко толкнули на асфальт.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения Антоненко 28 сентября, после чего была подана апелляция.

Следующее судебное заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета назначено на 8 октября. На нем суд планирует заслушать выступления сторон и мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой он находился.

12 декабря МВД сообщило о задержании подозреваемых в подрыве автомобиля журналиста: музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.

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Киев Шеремет столкновения Андрей Антоненко

Источник: Сегодня

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