В Киеве Suzuki отфутболил BMW к "скорой помощи" и загорелся

В ДТП пострадали два человека

В воскресенье, 11 октября, в Оболонском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека, один автомобиль загорелся.

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Об этом сообщает "Вартові Еспресо".

Как рассказали свидетели происшествия, автомобиль Suzuki, двигаясь по второстепенной дороге, на кругу не пропустил BMW, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения, BMW отбросило в припаркованный автомобиль "скорой помощи", а Suzuki загорелся.

ДТП в Киеве

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Напомним, ранее во Львовской области столкнулись три автомобиля, в результате пострадавшими оказались пять человек. Среди них было двое детей 2009 и 2013 года рождения. Их госпитализировали в Червоноградскую городскую больницу.

Кроме того, в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанский. На дороге столкнулись три автомобиля: Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent.

В Украине до конца 2020 года планируют установить еще 220 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

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Подробнее о том, как внедряют видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в Украине, читайте в материале: Письма счастья возвращаются: как не попасть "под прицел" видеокамер .

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