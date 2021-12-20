В Киеве тепловоз протаранил автомобиль с ребенком, а на Новый год могут отменить рождественский пост — главные новости за ночь

Тепловоз въехал в легковушку с тремя людьми, а Епифаний заявил, что пост на Новый год могут ослабить или отменить

В Киеве произошло ДТП с участием легковушки и тепловоза, а Епифаний заявил, что ПЦУ может отменить пост на Новый год/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Застолье закончилось убийством: в Днепре 19-летний парень до смерти избил своего отца

В Днепре 19-летний парень по неизвестным причинам до смерти избил своего отца. Известно, что до инцидента они вместе употребляли алкоголь.

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Правоохранители задержали парня/Коллаж: "Сегодня"

Протащил несколько метров: в Киеве тепловоз врезался в автомобиль с ребенком

В Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Тепловоз протаранил легковушку, в которой находился ребенок и еще два человека. К счастью, погибших в аварии нет.

Легковой автомобиль не предоставил преимущества в движении тепловоза/Фото: Эспрессо, коллаж: "Сегодня"

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Весит почти 100 килограммов: в Одессе испекли гигантский рождественский кекс

В Одессе испекли рекордно большой рождественский кекс. Он состоит из 70 частей и весит 92 килограмма. Кекс попал в книгу рекордов Украины.

Десерт испекли по немецкому рецепту/Фото: Суспільне, коллаж: "Сегодня"

В Украине могут отменить пост на Новый год

Православная церковь Украины может ослабить или отменить пост на Новый год, который важен для верующих, празднующих Рождество 7 января. Отмена поста возможна на два дня.

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