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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Киеве тепловоз протаранил автомобиль с ребенком, а на Новый год могут отменить рождественский пост — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
20 декабря, 06:00
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Тепловоз въехал в легковушку с тремя людьми, а Епифаний заявил, что пост на Новый год могут ослабить или отменить
В Киеве произошло ДТП с участием легковушки и тепловоза, а Епифаний заявил, что ПЦУ может отменить пост на Новый год/Коллаж: "Сегодня"
В Киеве произошло ДТП с участием легковушки и тепловоза, а Епифаний заявил, что ПЦУ может отменить пост на Новый год/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Застолье закончилось убийством: в Днепре 19-летний парень до смерти избил своего отца

В Днепре 19-летний парень по неизвестным причинам до смерти избил своего отца. Известно, что до инцидента они вместе употребляли алкоголь.

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Правоохранители задержали парня/Коллаж: "Сегодня"
Правоохранители задержали парня/Коллаж: "Сегодня"

Протащил несколько метров: в Киеве тепловоз врезался в автомобиль с ребенком

В Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Тепловоз протаранил легковушку, в которой находился ребенок и еще два человека. К счастью, погибших в аварии нет.

Легковой автомобиль не предоставил преимущества в движении тепловоза/Фото: Эспрессо, коллаж: "Сегодня"
Легковой автомобиль не предоставил преимущества в движении тепловоза/Фото: Эспрессо, коллаж: "Сегодня"

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Весит почти 100 килограммов: в Одессе испекли гигантский рождественский кекс

В Одессе испекли рекордно большой рождественский кекс. Он состоит из 70 частей и весит 92 килограмма. Кекс попал в книгу рекордов Украины.

Десерт испекли по немецкому рецепту/Фото: Суспільне, коллаж: "Сегодня"
Десерт испекли по немецкому рецепту/Фото: Суспільне, коллаж: "Сегодня"

В Украине могут отменить пост на Новый год

Православная церковь Украины может ослабить или отменить пост на Новый год, который важен для верующих, празднующих Рождество 7 января. Отмена поста возможна на два дня.

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Епифаний заявил, что пост могут отменить на два дня/Коллаж: "Сегодня"
Епифаний заявил, что пост могут отменить на два дня/Коллаж: "Сегодня"

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