В Киеве торговали младенцами как "суррогатными": 70 тысяч долларов за ребенка

Полиция разоблачила уже вторую за месяц сделку с торговлей детьми. Суррогатное материнство в Украине законное, но неупорядоченное

Схема суррогатного материнства в Киеве. Коллаж "Сегодня"

В Киеве торговали детьми по 70 тысяч долларов, маскируя все под суррогатное материнство. Члены банды подделывали документы и позволяли иностранцам вывозить за границу детей, рожденных суррогатными матерями. Организаторов преступной схемы пятеро. Трое украинцев и двое граждан из Восточной Азии.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Уже известно, что удалось вывезти 13 детей, еще трое остаются в Украине. По информации из собственных источников в правоохранительных органах – детей на продажу заказывали в неприметном здании. Здесь на втором этаже размещается агентство по суррогатному материнству. На его сайте указана цель – помогать стать родителями. Девушкам, которые примут участие в программе суррогатного материнства, обещали бесплатное обследование, индивидуального доктора и психолога, а также жилье в столице.

Иностранцу в Украине искали также и фиктивную жену. За два года ее услуги стоили 2000 долларов.

Фрагмент беседы с вербовщиками:

Полностью они всю сумму не могут выдать, чтобы невеста никуда не пропала.

Ага.

А вы мне скажите, ребенок на меня будет записан?

Да.

Я мать буду?

Да.

Ну хорошо, я согласна.

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Затем врачи подделывали фиктивной жене справки о том, что она не может иметь детей. А значит – имеет право воспользоваться услугами суррогатной медицины.

"После рождения ребенка фиктивная жена должна была отказаться от ребенка и разрешить его перемещение через государственную границу Украины. После передачи ребенка иностранцу-заказчику, фигуранты преступной группы получали вознаграждение около 70 000 долларов", – комментирует начальник Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

За стеклянной дверью агентства по суррогатному материнству видим фото младенцев азиатской внешности. А на дверях таблички дублируются на китайском языке. Пытаемся получить их комментарий, но бесполезно. Мужчина, которого видели за дверью, через некоторое время появляется на крыльце. В мотоциклетном шлеме, очках, маске и белом халате ждет курьера, который привез еду. От журналистов бросается наутек.

В отзывах в интернете есть даже сообщения от тех же фиктивных жен – недовольны.

"Недовольна вами. Если нужно продолжить брак, то пусть китаец платит. А то подам на развод и не думайте меня обманывать!" – говорится в заметке.

Это уже второе громкое дело с незаконной продажей суррогатных детей за границу за последний месяц. Несколько недель назад СБУ разоблачила подобную схему в Харькове. Юристы говорят – хоть суррогатное материнство в Украине легальное, но специального закона о нем нет. И есть моменты, которые пытаются обойти с помощью фиктивных жен.

Теперь руководству агентства светит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества. Что грозит фиктивным женам – пока неизвестно. В очереди на суррогатных младенцев лишь в этом агентстве было 160 желающих иностранцев.

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Отметим, что сегодня Украина – одна из немногих стран в Европе, где коммерческое суррогатное материнство разрешено на законодательном уровне. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова на своей странице в Facebook написала, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства является массовой и системной в стране, а технологии суррогатного материнства рекламируют и представляют как "товар высокого качества".