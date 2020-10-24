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В Киеве в дорожном конфликте пострадал участник АТО

24 октября, 10:30

Столкновение возникло из-за первоочередности проезда

Сегодня утром на столичной улице Тютюнника между двумя водителями произошел дорожный конфликт из-за первоочередности проезда.

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Мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения правил дорожного движения. Один из водителей с кулаками набросился на оппонента. В драку вмешался пассажир BMW и начал бить водителя Audi и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, но до прибытия правоохранителей активные участники конфликта скрылись с места происшествия. Об этом рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Правоохранители установили причастных к правонарушению двух человек. Одному из них следователь Печерского управления полиции уже сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, на столичных Позняках группа подростков бросала петарды под ноги пенсионерам и под детские коляски. Молодые люди развлекались и были абсолютно уверены в своей безнаказанности.

Немного ранее в Киеве в Дарницком районе вблизи ТРЦ NewWay двое молодых людей избили священника. Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

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