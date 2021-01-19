В Киеве в крещенскую полночь "русалки" и моржи проломили лед монтировками, чтобы окунуться (фото, видео)

Сегодня, 19 января, православные празднуют Крещение Господне. Сотни людей во многих городах не стали дожидаться утра и отправились окунуться в ледяной воде аккурат к полуночи.
Если в Одесской области смельчаки спокойно сделали заплыв в Черном море, то в столице на замерзшем Днепре киевляне выдалбливали прорубь молотками и монтировками. Корреспонденты "Сегодня" побывали на Оболонской набережной в Киеве, где уже много лет экстремалы делают ночной заплыв.
На часах 23.42 и на набережную пришли первые желающие. Одна из девушек пришла купаться с мужем. Молодые люди с нами пооткровенничали, что прихватили с собой монтировку, которая успешно выполнила роль ледокола. Позже мы заметим, что еще одни ныряльщики придут с молотком и таким образом еще больше расширят прорубь.
"Прихожу купаться уже не первый год, впервые было три года тому назад. Что меня сподвигло тогда – этого уже не помню, наверное, получить эмоции", – рассказала нам Юлия. Ее муж, который не окунался, добавил, что "купание в проруби – это не мое".
Следующими желающими окунуться так же оказались женщины. Как оказалось – тоже семья.
"Я купальщица со стажем в 10 лет, – раздеваясь, рассказала нам женщина. – Купаюсь ночью, чтобы, как говорится, совмещать с работой, без отрыва от производства. Все это помогает сделать перезагрузку организма".
Многим из ночных купальщиков мы задали вопрос о том, что в этом году прозвучали мнения духовенства, мол, окунаться в прорубь – не обязательно.
"Дело совсем не в моде. Здесь дело в отношении к своему телу, организму и здоровью. Надо к этому приучать детей и внуков". Узнав, что в этот раз Днепр замерз не на шутку, женщины улыбаясь заявили, что готовы рубить лед, лишь бы окунуться.
Уже к 00.20 у проруби собралось около 40 человек. Некоторые, зайдя в воду не спешили выходить – окунались по несколько раз и лишь потом выбегали на берег, интенсивно вытирались, выкрикивая:
"Это надо пробовать!".
Напомним, ранее стало известно о том, что советуют врачи, чтобы не заболеть после купания в ледяной воде.
Ранее мы писали, какими поздравлениями, стихами и красочными открытками можно поздравить близких в этот день.
Кроме того, мы писали как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021.
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