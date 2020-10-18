В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 453 человек

В Киеве подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня уже 30 463, за сутки – 453 человек.

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Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"13 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 582 киевлян", - сообщил Кличко.

Так, заболели:

250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет

175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет

15 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы госпитализировали 50 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. По его словам, выздоровел за минувшие сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 10 696 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 115, Днепровском – 58 и в Оболонском районе – 53 случая", – сообщил он.

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Напомним, в Украине за последние сутки, 17 октября, выявили 5231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что летальность из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине составляет меньше 2 процентов. По его словам, смертность остается на том же уровне, что и в начале пандемии.

Кроме того, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 40 млн. Количество смертей превысило 1,1 млн человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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