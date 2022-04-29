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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Киеве задержали афериста, который обманывал беженцев

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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29 апреля, 20:36
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Следователи открыли уголовное производство и теперь нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы
18-летний парень обманывал беженцев / Коллаж "Сегодня"
18-летний парень обманывал беженцев / Коллаж "Сегодня"

18-летий парень из Киевской области обманывал людей, которые хотели выехать из зоны боевых действий. Аферист брал по 2 500 гривен за перевозку, а после этого переставал выходить на связь. Нарушитель успел обмануть 10 пассажиров.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Детали аферы

18-летний парень обещал людям, что вывезет их из зоны боевых действий за 2 500 гривен. Объявление аферист разместил в социальных сетях. Таким образом, за одну перевозку злоумышленник получал от 2500 до 5000 гривен с одного человека.

После того, как аферист получал деньги от жертв, то переставал выходить на связь. Парень успел обмануть 10 человек.

Что грозит нарушителю

За мошенничество жителю Киевской области грозит до 8 лет тюремного заключения.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и сообщили правонарушителю о подозрении.

Аферы арендодателей на Закарпатье

Во время войны России против Украины из мегаполисов выехали тысячи украинцев, выбравших Закарпатье для временного места жительства. Люди отдают почти последние средства, чтобы арендовать дом для безопасности семьи. Однако часто можно попасть на мошенников.

Что учесть, чтобы не попасть в мошеннические руки:

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  • Не отправляйте аванс или любую другую оплату. Настаивайте об оплате аренды офлайн и подписании договора.
  • При подписании договора проверьте документы владельца: паспорт и документ о праве собственности (договор покупки-продажи, завещание и т.п.) или поручение и копию документа о праве на собственность.
  • Обязательно подписывайте договор аренды и сделайте фото показателей счетчика.

Воспользуйтесь советами не только для аренды жилья на Закарпатье, но и в других регионах Украины.

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Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
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Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

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