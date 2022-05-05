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В Киеве задержан один из лидеров партии Медведчука

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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5 мая, 16:23
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Во время обысков была обнаружена запрещенная символика, письмо из администрации президента РФ, СБУ фамилию задержанного не раскрывала
СБУ задержали политика, который сдавал РФ Украину
СБУ задержали политика, который сдавал РФ Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве СБУ задержала одного из лидеров партии "Украинский выбор". Он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, и координировал свои действия с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в своем Telegram-канале.

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"Злоумышленник разработал концепцию "народного самодержавия", которая предполагала насильственный захват власти, уничтожение финансово-экономической системы и изменение госграницы. Эти идеи продвигались через разветвленную сеть подконтрольных общественных организаций. Установлено также, что в 2014 году злоумышленник обращался в администрацию президента России относительно личного приема: чтобы "доложить" о подготовке мер подрывной деятельности в Украине", – говорится в сообщении.

По информации силовиков, во время обысков у него была обнаружена запрещенная символика, письмо из администрации президента РФ, документация и печати "общественных организаций", компьютерная техника, а также черновые записи.

Задержание Медведчука

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