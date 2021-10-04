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В киевском метро подростки курили в вагоне (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
4 октября, 11:12
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Видео, которое они сами снимали, попало в интернет
Дети снимали сами себя на видео / Коллаж "Сегодня"
Дети снимали сами себя на видео / Коллаж "Сегодня"

В киевском метро подростки курили в вагоне метро и снимали все это на видео. Оно попало в интернет.

На видео видно как двое детей под музыку танцуют и курят, а также кричат друг-другу "Алкаш".

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"Герои" метро

В киевском метро уже были похожие ситуации. Например, большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна в метро, но заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.

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Через несколько дней решил закурить в метро и парень. Причем у него даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.

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