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В Киевской области нашли "потерянного" оккупанта – его бросили сослуживцы

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 апреля, 19:00
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Российского пулеметчика задержала Нацполиция Украины. Теперь его передали в региональное управление СБУ
В Киевской области задержали оккупанта, который потерялся. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области задержали оккупанта, который потерялся. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области полицейские обнаружили заброшенную технику оккупантов и скрывавшегося российского пулеметчика.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

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Как стало известно, полицейские нашли два автомобиля российских оккупантов: "Камаз" и "Урал", а также боевую машину пехоты БМП-2 и танк Т-72. Техника агрессора пополнила автопарк ВСУ.

Также оперативники установили информацию о 25-летнем жителе Броварского района, который в помещении ангара незаконно хранил оставленные технику и боекомплекты оккупантов.

Кроме того, в селе Остролучье Барышевской ОТГ вышли на "след" скрывавшегося вражеского солдата. 21-летний уроженец Татарстана – пулеметчик механизированной бригады – признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что его просто бросили.

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Сейчас оккупанта задержали и передали в региональное управление СБУ.

Техника агрессора пополнила автопарк ВСУ. Фото: Нацполиция Украины

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Под Запорожьем оккупанты бросили БТРы и сбежали на отжатых автомобилях

В населенном пункте Орлянское Запорожской области российские военные побросали технику, "отжали" у местных автомобили и уехали в направлении Донецка. Об этом "Сегодня" рассказала местная жительница.

По ее словам, оккупанты заехали на танках и БТРах, разграбили магазины, а потом решили сбежать на самых дорогих машинах, которые смогли найти.

"Тут в Каменско-Днепровском районе поотжимали у людей машины, попрыгали в машины, горючее позабирали и помчались в сторону Донецка. Побросали свои БТРы", – сказала женщина.

Она уточнила, что на машинах сбежали те солдаты, что приехали на БТРах. Также местные узнали от российских военных, что тем выдали сухпайки на двое суток, вот только вторжение затянулось и наступил голод.

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Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
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Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

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