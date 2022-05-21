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В Киевской области срочно ввели карантин: где именно и почему

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 мая, 10:20
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На карантин закрыли 12 населенных пунктов региона
В Киевской области карантинные ограничения из-за кота. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области карантинные ограничения из-за кота. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ржищеве Киевской области обнаружили больного бешенством домашнего кота. Из-за этого есть угроза хозяину. В результате с 19 мая на территории Ржищева, нескольких сел Ржищевской и Кагарлыкской громад ввели карантинные ограничения.

Об этом пишет Kagarlyk.city.

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Подробности

Заболевший кот не был агрессивным, но имел характерные признаки бешенства – слюнотечение. Когда хозяин вез животное к ветеринару, то слюна попала на раны на его руках.

Госпродпотребслужба показала отчет о результатах исследования патологического материала взятого от животного, который подтвердил болезнь.

В результате с 19 мая в Ржищеве и в радиусе 10 км вокруг Ржищева введены карантинные ограничения.

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Территория, на которой введено ограничение, охватывает села Ржищевской громады: Балыко-Щучинку, Уляники, Яблоновку, Великие Прицки, Паникарчу, Кузьминцы, Гребени, Юшки. А еще – охотничьи угодья ООО "Бархат сервис" и ООО "Трипольский охотник".

Также под карантинные ограничения подпадают села Зикрачи, Вороновка и Демовщина Кагарлыкской громады.

О бешенстве

Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства, включенным в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространенностью и заболеваемостью в развитых странах.

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Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

Название болезни происходит от слова "бес", потому что в древности считалось, что причиной заболевания является одержимость злыми духами.

Как предотвратить бешенство

  • Все граждане обязаны ежегодно прививать своих собак и кошек против бешенства. Содержать собак только на привязи или в вольерах. Категорически запрещается пастухам иметь на выпасе сторожевых собак, не привитых против бешенства.
  • Ни в коем случае не нужно убивать животное, которое искусало человека или животное! Его следует держать изолированно и наблюдать в течение 10 дней. Об этом немедленно следует уведомить медицинского и ветеринарного работника.
  • При появлении около группы сельскохозяйственных животных хищников (лис, волков и других) и нанесении ими покусов животным необходимо срочно известить сельских или городского голову, ветеринарных и медицинских работников.
  • Следует помнить, что каждое дикое животное, которое ведет себя необычно (приближается к людям, животным, населенному пункту) является подозрительным в отношении заболевания бешенством. С такого отстрелянного животного нельзя снимать шкуру. Об этом следует известить ветработников.
  • Каждый случай необычного поведения животных (возбуждение, поедание посторонних предметов) нужно проверять относительно заболевания бешенством. До выяснения причин заболевания при предоставлении животному лечебной помощи ветработниками следует соблюдать правила безопасности.
  • Следует избегать излишнего контакта с животными, в первую очередь это касается детей.

Если произошел укус:

1. Срочно (поскольку вирус проникает в организм в течение 15 минут) промыть рану от покуса животного или место, куда попала его слюна, большим количеством проточной воды и натереть кожу хозяйственным мылом до образования густой мыльной пены. Обратиться в медицинское учреждение и полностью пройти назначенный курс прививок в срок.

2. Строго соблюдать режим, назначенный врачом. Употребление любых спиртных напитков в период вакцинации категорически запрещено.

Чтобы не заразиться бешенством:

1. Удерживайтесь от контактов с дикими и беспризорными животными.

2. Следуйте правилам и нормам содержания домашних животных и обращению с ними. Доставляйте специалистам ветеринарной медицины больных животных или их трупы, в случае, если животное погибло.

3. Не убивайте здоровых с виду животных, которые нанесли укусы и другие повреждения, а срочно вызывайте ветеринарного врача.

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