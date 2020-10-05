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В Киевской области упал дельтаплан: двое погибших

5 октября, 21:00

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Летающий аппарат упал на поле

Сегодня, 5 октября, на поле неподалеку села Победа Барышевского района Киевской области упал мотодельтаплан.

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Об этом сообщает ГСЧС области.

Событие произошло в 18:14. Двое человек погибли.

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Правоохранители выясняют причины падения транспорта.

Напомним, в сентябре в Сумской области произошло крушение легкомоторного самолета. В результате погиб пилот воздушного судна. Инцидент случился вблизи села Дьяковка Бурынского района. Самолет предварительно идентифицировали как Х-32 "Бекас".

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