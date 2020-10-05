В Киевской области упал дельтаплан: двое погибших

Сегодня, 5 октября, на поле неподалеку села Победа Барышевского района Киевской области упал мотодельтаплан.
Об этом сообщает ГСЧС области.
Событие произошло в 18:14. Двое человек погибли.
Правоохранители выясняют причины падения транспорта.
Напомним, в сентябре в Сумской области произошло крушение легкомоторного самолета. В результате погиб пилот воздушного судна. Инцидент случился вблизи села Дьяковка Бурынского района. Самолет предварительно идентифицировали как Х-32 "Бекас".
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