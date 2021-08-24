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В Кирилловке отдыхающие устроили бой медузами, заполонившими Азовское море. Видео

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
24 августа, 09:38
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В этом году Кирилловка страдает от нашествия медуз
Медузы портят отдых туристам в Кирилловке. Коллаж "Сегодня"
Медузы портят отдых туристам в Кирилловке. Коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области отдыхающие устроили бой медузами, которые заполонили Азовское море. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

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На опубликованном ресурсом видео видно, как два парня стоят по пояс в воде и бросают друг в друга медузами.

Отметим, что на большинстве баз отдыха Кирилловки устанавливают сетки от медуз вокруг пляжа. Однако во время шторма волны выбрасывают сетки на берег.

В этом году Кирилловка страдает не только от нашествия медуз - отдых портит аномальное количество комаров. За один такой поход к морю вечером можно получить несколько десятков укусов.

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Проблема с аномальным количеством комаров не только в Кирилловке. Сильно страдают от нашествия насекомых и Бердянске Запорожской области, и в Геническе Херсонской области.

Местные предприниматели жалуются, что курортный сезон срывается. А местные власти уверяют, что травят комаров. Однако проблема в погодных условиях: мол, дожди смыли отраву.

Напомним, в курортной Кирилловке Запорожской области после каждого, уже даже небольшого шторма, топит Федотову косу. А прогулочная улица превращается в грязное болото.

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